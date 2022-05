Neymar defende Messi: "Há jogadores do PSG que não entendem como joga"

JN Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Neymar manifestou-se feliz pela continuidade de Mbappé no PSG e contestou as críticas a Messi.

"O Leo esteve muitos anos no Barcelona. É difícil adaptar-se. É difícil mudar de equipa e de cidade. Além disso, veio com a sua família. A língua também é diferente. São muitas coisas confusas. Também conta o estilo de jogo da equipa, com jogadores que não entendem como Messi joga", começou por dizer Neymar em entrevista ao Canal +.

O avançado do Paris Saint Germain, que continua com o futuro indefinido, aproveitou ainda para se mostrar feliz pela continuidade de Kylian Mbappé no emblema da capital francesa.

"Confesso que não sabia até ao último momento. Soube um dia antes do anúncio. Fiquei muito contente por ele ter decidido ficar. Acho que o projeto do PSG é o adequado para a carreira dele. É bom que fique mais uns anos, que tente ganhar uma Liga dos Campeões no seu pais, com a equipa da sua cidade. Penso que fez a escolha certa. Talvez possa mudar de opinião e querer jogar noutra equipa no futuro, mas penso que a decisão de ficar foi a mais correta. Ter jogadores como Kylian na equipa é sempre muito importante", referiu.