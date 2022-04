Neymar e Mbappé marcam três golos cada e PSG segue rumo ao título

JN Ontem às 22:52 Facebook

Dupla do gigante francês marcou os seis golos do Paris Saint-Germain na vitória por 6-1 no terreno do Clermont

Vitória fácil do Paris Saint-Germain no terreno do Clermont em encontro da 31.ª jornada da Liga francesa, por 6-1, vale 15 pontos de vantagem na luta pelo título.

As estrelas do costume apareceram, com Neymar e Mbappé a marcarem três golos cada. O outro integrante do trio de luxo, Lionel Messi, ficou em branco, mas registou três assistências para golo.

O golo do Clermont foi apontado por Dossou. Pelo Paris Saint-Germain jogaram, de início, os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes.