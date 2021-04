Neymar e Tiago Djaló expulsos na derrota do PSG. Ânimos aqueceram no túnel

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:49 Facebook

O PSG perdeu (1-0), este sábado, diante do Lille e perdeu a liderança da liga francesa. O jogo ficou marcado pelas expulsões de Neymar e Tiago Djaló. Os jogadores desentenderam-se no relvado e no túnel de acesso aos balneários.

O Lille regressou à liderança da Liga francesa depois de vencer na visita ao PSG, feito que não conseguia há 25 anos. Com José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches no onze, a equipa de Christophe Galtier marcou o único golo do jogo aos 20 minutos, por Jonathan David, que após uma assistência de Ikoné, surgiu sozinho na grande área e rematou para o fundo da baliza de Navas.

Nos instantes finais, Neymar e Tiago Djaló foram expulsos por acumulação de amarelos. O jogador brasileiro empurrou o português depois de a bola ter saído pela linha lateral e o árbitro acabou por dar o segundo cartão aos dois. Já no túnel de acesso, Neymar e Djaló iam mesmo chegando a vias de facto e tiveram de ser separados pelos seguranças.

Veja o momento:

Com este regresso aos triunfos, o Lille assume a liderança da Ligue 1, com 66 pontos, mais três do que o PSG, segundo colocado, e mais quatro do que o Mónaco, que ocupa provisoriamente o terceiro lugar, depois de ter goleado na receção ao Metz, por 4-0.