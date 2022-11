Neymar falha os restantes dois jogos da fase de grupos

Exames médicos realizados esta sexta-feira afastam hipótese de o avançado jogar nos próximos dois jogos. Mas o atacante do PSG poderá ser opção a partir dos oitavos de final, isto, claro, se o escrete se apurar.

Neymar vai falhar os próximos dois jogos da seleção do Brasil, depois de ter saído lesionado no encontro de quinta-feira frente à Sérvia, que a canarinha venceu por 2-0. Danilo também é baixa temporária por lesão.

Segundo o "Globo Esporte", que cita o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito e Danilo no tornozelo esquerdo. "Os jogadores iniciaram tratamento imediatamente após o jogo. Hoje [sexta-feira] pela manhã foram reavaliados", disse Lasmar, que explicou ainda que os jogadores serão avaliados diariamente e já iniciaram fisioterapia.

De acordo com o médico da seleção do Brasil, "os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo", realçou.

Os jogadores continuam em tratamento. "É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", acrescentou Rodrigo Lasmar.