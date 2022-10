Neymar garante que não participou nas negociações da transferência para o Barcelona

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O brasileiro Neymar disse, esta terça-feira, que não participou nas negociações da transferência do Santos para o Barcelona em 2013 e afirmou que os documentos que assinou foram disponibilizados pelo pai, o responsável pela carreira do atleta.

"O meu pai sempre foi responsável por essas coisas, pelos contratos e pelas negociações, e eu assino o que ele me diz para assinar. Assim aconteceu quando o Barcelona me contratou. O meu pai disse-me para assinar e eu assinei", afirmou Neymar, numa breve audiência num tribunal de Barcelona, num caso em que é acusado pelo Ministério Público espanhol do crime de corrupção.

O avançado brasileiro de 30 anos, que alinha agora no Paris Saint-Germain, arrisca uma pena de dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros por corrupção empresarial, assim como o seu pai, Neymar da Silva, seu empresário.

A audiência em Barcelona de Neymar estava agendada para 21 ou 28 de outubro, mas foi antecipada a pedido do internacional brasileiro, alegando questões profissionais, já que essas datas iriam prejudicar a sua preparação para os jogos com Ajaccio, da liga francesa, e Macabbi Haifa, da Liga dos Campeões.

Neymar poderá voltar a prestar declarações agora só no final do julgamento, que está agendado para 31 de outubro.

Além da família Neymar, Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, dois antigos presidentes do Barcelona, e Odilio Rodrigues Filho, antigo treinador do Santos, estão a ser julgados, igualmente pelos crimes de corrupção.

O Ministério Público defende que a contratação do Neymar teve um custo total de 83 milhões de euros e não os 57 milhões que foram declarados, com o restante montante a ser escondido numa combinação entre os dirigentes do Barcelona da altura e do Santos.

A empresa brasileira de investimentos DIS, que detinha 40% dos direitos económicos do jogador quando jogava pelo Santos, levou o caso à justiça em 2015, alegando ter sido prejudicada no negócio, pedindo uma indemnização de 35 milhões euros, o valor real que diz que devia ter recebido.