Neymar insulta brasileiros que vão apoiar a Argentina na Copa América

Neymar lançou farpas a alguns brasileiros que não vão torcer pela seleção, na final da Copa América deste sábado. Numa história do seu Instagram, destacou o amor e apoio que dá ao Brasil, criticando quem faz o contrário.

A crítica surgiu porque alguns brasileiros vão torcer pela Argentina para ver Leo Messi a conquistar o primeiro troféu internacional pela seleção albiceleste. Neymar, irritado com a situção, utilizou o Instagram para criticar estes compatriotas: ""Sou brasileiro com muito orgulho e amor. Nunca apoiei ou apoiarei (outro país) se o Brasil estiver a disputar alguma competição, seja qual for o desporto", escreveu.

O craque do PSG expressou o desagrado para com quem é brasileiro mas quer ver outra equipa a ser campeã. "Se joga o Brasil eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar... Mas vai para o ca*****".

Os dois grandes rivais sul-americanos, Argentina e Brasil, enfrentam-se na madrugada de sábado para domingo na final da Copa América.