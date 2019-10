Neymar: "Messi tem um tratamento diferente e não é por ser bonito"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Neymar vai cumprir o 100.º jogo ao serviço da seleção brasileira e afirmou estar feliz tanto na equipa canarinha como no PSG.

Depois de ter protagonizado a maior novela do último mercado de transferências e não ter escondido o desejo de deixar o PSG para regressar ao Barcelona, Neymar tem sido uma das figuras de destaque da equipa, muito graças aos golos que tem marcado. Esta quarta-feira, o jogador brasileiro garantiu estar "feliz" no campeão francês.

"Estou feliz na seleção brasileira e estou feliz no clube também. Toda a gente sabe o que aconteceu no mercado de verão e da vontade que eu tinha de sair. Hoje sinto-me feliz e à vontade no clube, não é só na seleção que estou feliz", disse em conferência de imprensa.

O jogador brasileiro, que está prestes a cumprir o 100.º jogo ao serviço da equipa canarinha, defendeu-se de algumas críticas usando o exemplo de Messi, craque da seleção argentina. Neymar considerou-se um dos principais nomes da equipa e garantiu que, no final da época, espera estar novamente entre os melhores do mundo.

"Estou na seleção há dez anos. Sempre fui um dos principais nomes e um dos que carregava tudo nas costas. Nunca fugi disso. Sempre desempenhei o meu papel na seleção muito bem. Quando um jogador atinge um nível destes, é normal ter um tratamento diferente. O Messi tem um tratamento diferente no Barcelona. É porque é mais bonito? Não, é por tudo o que ele faz. É óbvio que o meu objetivo é sempre estar entre os melhores. Nestes dois últimos anos só não estive porque acabei por me lesionar, fiquei muito tempo de fora e isso atrapalha. Mas se analisarem os meus jogos vão ver que nunca deixei de jogar futebol. Podem ter a certeza que vou estar lá em cima", acrescentou.