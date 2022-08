Neymar mostra dotes e encesta bola pontapeada de bem longe

JN Hoje às 10:14 Facebook

Os dotes técnicos de Neymar com uma bola são sobejamente conhecidos, mas o reportório do brasileiro não se fica pelo futebol. Numa gravação com o campeão mundial de "freestyle", Andrew Henderson, o craque do PSG encestou uma bola pontapeada de bem longe, deixando os presentes em êxtase.

O momento foi tornado público por Neymar nas suas redes sociais e partilhado pelo próprio Andrew Henderson, espantado pela proeza.

Depois de um verão complicado, em que se falou com insistência da sua possível saída do PSG, Neymar surge de cara lavada na temporada 2022/2023, tendo inclusivamente bisado na conquista da Supertaça francesa pelos parisienses, no 4-0 ao Nantes.