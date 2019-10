Neymar prolonga início de época acidentado

Hoje às 19:14 Facebook

O internacional brasileiro vai parar um mês devido a uma lesão na coxa contraída ao serviço da seleção brasileira.

Depois da novela de verão e dos problemas no Paris Saint-Germain, o início de 2019/20 de Neymar conhece novo revés.

O internacional brasileiro, de 27 anos, lesionou-se ao serviço da seleção canarinha e, esta segunda-feira, ficou a saber-se que o problema físico vai afastá-lo da competição, no mínimo, durante quatro semanas.

Através do boletim clínico, o PSG revela que a ressonância magnética "confirmou uma lesão de grau dois do bíceps femoral isquiose-tibial da perna esquerda" e que será feita uma reavaliação à lesão "dentro de oito dias", revelando que "o prazo para regressar à competição é de quatro semanas, dependendo da evolução".

O avançado vai, assim, falhar pelo menos cinco jogos do campeão francês, três para o campeonato, com Nice, Marselha e Dijon, e dois para a Liga dos Campeões, ambos com o Club Brugge. Esta época, Neymar apenas participou em cinco encontros.