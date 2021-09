Neymar recebe seis milhões de euros para ser simpático com adeptos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cláusula no contrato de Neymar rende vários milhões por ano por ter gestos de simpatia com os adeptos e não criticar algumas decisões do PSG.

Das muitas cláusulas no contrato que tornam Neymar um dos jogadores mais bem pagos no mundo, há uma que se destaca pela peculiaridade. Segundo o jornal "El Mundo", o avançado brasileiro recebe cerca de 542 mil euros brutos por mês se mostrar "cortesia, pontualidade, amizade e estar sempre disponível" para com os adeptos do PSG. Para além disto, não pode criticar publicamente o clube ou decisões táticas.

Estes gestos de simpatia como acenar aos adeptos antes e depois de cada jogo rende cerca de 6.5 milhões de euros ao ano a Neymar. A mesma publicação adiantou ainda outros valores referentes ao custo total do jogador, quando somados o valor da transferência e os vencimentos dos seis anos de contrato. O PSG pagou 222 milhões de euros ao Barcelona para contratar Neymar e o brasileiro assinou um contrato de cinco épocas com um salário de cerca de 43 milhões de euros, com a adição de um sexto ano onde o vencimento aumentaria para 50 milhões de euros anuais. Somando os valores, o brasileiro custou cerca de 490 milhões aos cofres do clube francês.