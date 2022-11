Neymar sai lesionado e em lágrimas do jogo contra a Sérvia

O craque brasileiro lesionou-se no tornozelo direito no jogo contra a Sérvia e acabou substituído.

O Brasil começou com o pé direito o Mundial2022 mas o jogo com a Sérvia acabou com uma grande dor de cabeça para Tite. Neymar lesionou-se na segunda parte no tornozelo direito e deixou o relvado de cara tapada e em lágrimas. A seleção canarinha volta a entrar em campo na segunda-feira, diante da Suíça, e não é certo que o craque brasileiro possa entrar em campo.

O médico da seleção brasileira já abordou a lesão de Neymar e pediu "paciência". "Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciámos o tratamento e precisamos de ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se está em risco para o Mundial], é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse Rodrigo Lasmar em declarações à Rádio Itatiaia.