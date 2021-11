Neymar sofre lesão arrepiante diante do Saint-Étienne

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:32 Facebook

O jogador brasileiro saiu, este domingo, em lágrimas do encontro com o Saint-Étienne, em jogo a contar para a 15.ª jornada da liga francesa.

Aos 88 minutos, Neymar torceu o tornozelo enquanto disputava um lance e saiu de maca do relvado. Foi substituído por Junior Dina Ebimbe.

Veja o momento:

Mais tarde, nas redes sociais, Neymar deixou uma mensagem e garantia: "Vamos recuperar, infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Vou voltar mais forte!", escreveu. O atleta vai para seis semanas e vai falhar sete encontros, entre eles com o Nice, Club Brugge, Monaco e Lyon.

O PSG acabou por vencer (3-1) e, com este triunfo, o reforçou a liderança do campeonato, agora com 40 pontos, mais 14 do que o Nice, segundo, e o Rennes, terceiro e que ainda está a disputar o encontro da ronda.

