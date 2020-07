Neymar usado como exemplo da "ganância" no Brasil

JN Hoje às 21:06 Facebook

Juninho Pernambucano critica o sistema brasileiro e o racismo no país, e defende que o futebolista Neymar só se mudou para o PSG "por dinheiro": "é isso que aprendemos".

Juninho Pernambucano foi um ex-jogador, agora é diretor desportivo do Lyon, mas acima de tudo é uma das vozes mais críticas do que se passa no Brasil e do presidente Jair Bolsonaro, uma espécie de ativista que usa os mais variados meios para alertar para a situação no país onde nasceu, cresceu e se deu a conhecer.

Desta vez, e em entrevista ao "The Guardian", o ex-internacional brasileiro apontou o dedo à mentalidade enraizada para explicar os grandes problemas no Brasil e usou Neymar como exemplo da "ganância" que, segundo ele, é ensinada e cultivada.

"No Brasil somos ensinados a importarmo-nos apenas com dinheiro, eu próprio fui ensinado a ir para onde me pagassem mais, é a maneira brasileira. Vejam o Neymar, ele foi para o PSG apenas por dinheiro e o PSG deu-lhe tudo o que ele quis. O Brasil tem uma cultura de ganância e de sempre querer mais dinheiro. É assim que somos ensinados e é isso que aprendemos", disse Juninho Pernambucano.