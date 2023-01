Nhaga: o guineense que roeu a corda ao F. C. Porto e rumou ao PSG

JN Hoje às 11:00 Facebook

Serif Nhaga, lateral-esquerdo de 17 anos, assinou esta semana pelo clube parisiense PSG depois de ter recusado renovar contrato com o F. C. Porto

Eis um diamante que o F. C. Porto estava a lapidar e que acabou por fugir para o PSG. Serif Nhaga, lateral-esquerdo de 17 anos, nascido na Guiné-Bissau, chegou à Invicta em 2019 para jogar nas camadas jovens dos dragões, onde brilhou na época passada, a ponto de atrair as atenções de muitos clubes europeus.

Segundo os últimos relatos, Nhaga recusou todas as propostas de renovação de contrato que o F. C. Porto lhe fez nos últimos meses. O interesse do PSG falou mais forte e o jovem guineense já foi apresentado em Paris na quinta-feira.

Serif Nhaga chegou à Invicta em 2019, para jogar nos sub-15 portistas. Destacou-se de imediato, com 14 jogos e nove golos, um número muito elevado para um lateral-esquerdo, antes de ver travada a evolução pela pandemia de covid-19, que forçou a interrupção dos campeonatos das camadas jovens na primavera de 2020.

Na época seguinte, realizou apenas sete jogos, já nos sub-17 do F. C. Porto, mas em 2021/22 Nhaga explodiu nesse escalão, com registos de 28 jogos e nove golos, que em definitivo o colocaram no radar dos "tubaróes" europeus.

Seguiu-se a passagem para os sub-19 e um processo de renovação de contrato que acabaria por estancar, em função da proposta do PSG, que o jovem lateral acabou por aceitar.

A despedida do F. C. Porto surgiu nas redes sociais. "Foi em 2019 que vesti pela primeira vez de azul e branco. Jamais esquecerei esse momento. Foi o cumprir de um sonho. O F. C. Porto sempre foi mais do que um clube para mim. Foi casa e família. Uma escola onde não basta ser bom, é preciso trabalhar para querer ser ainda melhor. Serei sempre grato pelo que me proporcionou, pela honra e oportunidade de lutar por vitórias e conquistas, neste que é um clube com uma história sem igual", escreveu.

"No futebol e na vida, temos de estar preparados para abraçar novos desafios. Esse momento chegou. É um adeus com esperança de um dia poder voltar", acrescentou, justificando assim a saída para o PSG.