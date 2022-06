Niakaté: "O Braga é o passo certo"

Reforço francês da equipa minhota diz estar "muito honrado" com o convite para representar os guerreiros na próxima época, confessando sentir-se "ansioso" por começar a jogar pelo novo clube.

Sikou Niakaté considera que ter aceitado representar o Sporting de Braga constitui "o passo certo", na trajetória que está a percorrer como futebolista profissional. O reforço dos arsenalistas, que chega à "pedreira" cedido pelo Guingamp, até final da época, admitiu estar "muito honrado" por fazer parte do projeto do emblema minhoto.

"Estou muito feliz e ansioso por iniciar este projeto", disse o central francês, de 22 anos, nesta terça-feira, aos meios do clube arsenalista.

Disposto a dar o máximo pelo novo clube, Niakaté acha que há uma via que lhe pode possibilitar uma participação mais ativa na equipa: "Não há muitos centrais a jogar com o pé esquerdo. Penso que posso ajudar, na cobertura de jogo desse lado", fez notar.

O defesa gaulês confessou que seguia os jogos do Braga com entusiasmo, sobretudo na Liga Europa, reconhecendo valor à equipa que agora vai representar. No mesmo âmbito, revelou que seguia o campeonato português com interesse, "principalmente os jogos grandes". "Gosto muito de ver futebol", justificou, enquanto indicava o encontro Sporting-Braga que os minhotos venceram por 2-1 em Alvalade, como um dos jogos que mais gostou de acompanhar, na época passada.

Refira-se que o defesa-central é reforço do Sporting de Braga por empréstimo dos franceses do Guingamp, com opção de compra no final da época.

Internacional jovem por França, Sikou Niakaté, que completa 23 anos em 10 de julho, alinhou na temporada passada no FC Metz, também por empréstimo do Guingamp, tendo realizado 12 jogos na Ligue 1.