Nice derrota Estrasburgo e lidera liga francesa

O Nice bateu este sábado, fora de portas, o Estrasburgo, por 2-0, e isolou-se à condição na liderança da Liga francesa, cuja segunda jornada se está a disputar até segunda-feira.

O dinamarquês Kasper Dolberg, antiga estrela do Ajax, foi a figura do encontro, ao apontar os dois golos - primeiro aos 37 minutos, de grande penalidade, e depois aos 59. O português Rony Lopes entrou aos 62 minutos no jogo, entrando para a ala direita do Nice, para render o francês Sylvestre.

O Nice soma seis pontos, mais dois do que o Rennes, que, mais cedo, vencera em casa o Montpellier por 2-1. Pelos visitantes, Pedro Mendes foi titular, substituído a dois minutos do fim.

A segunda jornada da Ligue 1 teve início na sexta-feira, com o Lyon, semifinalista na última edição da Liga dos Campeões, a golear o Dijon por 4-1, num jogo com hat-trick de Depay e o guarda-redes português Anthony Lopes a titular.

Este domingo, a jornada prossegue com mais seis jogos e encerra segunda-feira, com a visita do campeão Paris Saint-Germain a Lens.