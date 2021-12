Nicholas Latifi ameaçado de morte após acidente em Abu Dhabi

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

O piloto canadiano da Williams, Nicholas Latifi, revelou esta terça-feira ter sido vítima de ameaças de morte nas redes sociais após o despiste no Grande Prémio de Abu Dhabi, decisivo para a atribuição do título de Fórmula 1.

"O que me chocou foi o tom extremo de ódio, abuso e até mesmo as ameaças de morte que recebi", disse Nicholas Latifi, num longo comunicado, depois de estar inativo nas redes sociais desde o fim do campeonato que consagrou Max Verstappen.

O despiste de Latifi, sozinho, a cinco voltas do fim motivou a entrada do "safety car" na pista, o que ajudou Max Verstappen a aproximar-se de Lewis Hamilton, que estava quase 12 segundos à frente, e a quem acabou por ultrapassar, na última volta, beneficiando de pneus novos, ao contrário do rival que, com vantagem confortável, tinha optado por não ir à box.

"As pessoas podem dar a sua opinião, mas não para alimentar o ódio, o abuso e as ameaças de violência, não apenas contra mim, mas também contra as pessoas mais próximas de mim. Essas pessoas não são verdadeiras fãs do desporto", criticou o piloto da Williams.

O canadiano, de 26 anos, diz que ainda está a tentar encontrar "a melhor forma" de lidar com a situação, alertando para os efeitos nefastos do "bullying online".

Latifi garante que o único pedido de desculpas devido pelo seu despiste é à própria equipa Williams, algo que fez mal terminou a prova. "Sobre o que aconteceu durante a corrida, havia só um grupo de pessoas com quem precisava desculpar-me, que era a minha equipa. Fiz isso de imediato. Tudo o que se seguiu, está fora do meu controlo", deplorou.

Em desabafo, assumiu que ter apagado o Instagram e Twitter do telemóvel por alguns dias "diz tudo o que é preciso saber sobre o quão cruel o mundo online pode ser".

À entrada para a última prova, Max Verstappen e Lewis Hamilton estavam igualados em número de pontos, pelo que venceria o campeonato quem obtivesse a melhor classificação.

O piloto dos Países Baixos conquistou o primeiro título, enquanto o britânico falhou o oitavo, que o tornaria, isolado, no mais bem-sucedido de sempre.