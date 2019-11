Nico Kovac afastado do comando técnico do Bayern Munique

Hoje às 20:47 Facebook

O croata Nico Kovac foi afastado do comando técnico do Bayern Munique, um dia depois da goleada sofrida frente ao Eintracht Frankurt (5-1), na Liga alemã, anunciou este domingo o emblema bávaro.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial, o Bayern explicou que a direção do clube e Kovac chegaram a acordo para a saída do técnico, numa altura em que a equipa de Munique ocupa o quarto lugar da Bundesliga, a quatro pontos da liderança.

"O desempenho de nossa equipa nas últimas semanas e os resultados obtidos mostraram que havia necessidade de mudar. Todos lamentamos esse desenvolvimento, mas era necessário tomar uma decisão. Gostaria de agradecer a Niko Kovac em nome do Bayern pelo seu trabalho", afirmou o diretor-geral Karl-Heinz Rummenigge.

Kovac, de 48 anos, estava a cumprir a sua segunda temporada no emblema de Munique e, na última época, conquistou o campeonato e a Taça da Alemanha.

"É a decisão certa para o clube. Os resultados e a forma como a equipa tem jogado levaram a este desfecho", disse o treinador croata, em declarações reproduzidas pelos heptacampeões germânicos.

O Bayern explicou que o treinador adjunto Hans Flick vai assumir interinamente o comando da equipa nos jogos com o Olympiacos, na Liga dos Campeões, e frente ao Borussia Dortmund, na Bundesliga.