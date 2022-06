Nicolía afastado do jogo do título

JN Hoje às 19:36 Facebook

Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal suspendeu o argentino do Benfica por dois jogos, falhando o decisivo jogo cinco da final do campeonato nacional frente ao F.C. Porto

Carlos Nicolía viu cartão azul depois de uma acesa discussão com o portista Reinaldo García, tendo posteriormente visto o cartão vermelho por insultos à equipa de arbitragem.

O argentino fica assim de fora do jogo cinco da final do campeonato, que se joga no Dragão Arena, na noite de quarta-feira. A eliminatória decisiva está empatada a dois jogos.

Caso atue em Portugal na próxima temporada, Carlos Nicolía falhará o primeiro jogo do campeonato 2022/23.