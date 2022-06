Nigel Mansell volta a pilotar o carro que em 1992 lhe deu o título de Fórmula 1

O piloto britânico Nigel Mansell, de 68 anos, aproveitou um evento em Inglaterra para revisitar o bólide que o consagrou, no Mundial de 1992.

Nigel Mansell regressou, por algumas horas, à Fórmula 1! O antigo piloto inglês esteve num evento em Inglaterra e voltou a sentir as emoções fortes, ao volante do Williams FW14B, carro com que conquistou o título mundial, em 1992, já lá vão 30 anos!

O "Goodwood Festival of Speed", evento anual realizado na propriedade do Duque de Richmond, em Inglaterra, proporcionou o reencontro de Mansell com o carro campeão. Perante a nata do mundo motorizado, juntaram-se muitos atuais e antigos corredores, que apreciaram modelos clássicos, exposições e as últimas novidades do meio.

Um dos eventos mais apreciados foi uma subida de montanha, num percurso de dois quilómetros. A edição deste ano teve o "Leão" como convidado especial e assim o corredor britânico teve a oportunidade de reencontrar e pilotar um dos carros mais emblemáticos da Fórmula 1.

Tradicionalmente afastado do título, no ano de 1992 Nigel Mansell venceu nove das 16 provas e quebrou o jejum.

Neste evento em Inglaterra, o antigo piloto andou ainda ao volante do Ferrari 640, com que vencera dois grandes prémios, em 1989.