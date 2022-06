Nigéria de Peseiro ganha na qualificação para a CAN2023

JN/Agências Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador José Peseiro conduziu, esta quinta-feira, a Nigéria à vitória sobre a Serra Leoa, por 2-1, em jogo do Grupo A da fase de apuramento da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023. No outro encontro, a Guiné-Bissau impôs-se a São Tomé e Príncipe (5-1).

Após perder os dois primeiros jogos, particulares, ao comando das super águias, 2-1 com o México e 1-0 com o Equador, nos Estados Unidos, o treinador português estreou-se a vencer, não sem apanhar um susto.

O golo de Jonathan Morsay, aos 11 minutos, não foi um bom pronuncio para o técnico luso, contudo, a sua equipa, claramente favorita ante o 108.º do ranking da FIFA, reagiu atempadamente.

A reviravolta surgiu ainda no primeiro tempo, com Alex Iwobi a igualar, aos 16, e Victor Osimhen a fazer o segundo, aos 41, vantagem magra que nunca deixou a equipa tranquila.

A Nigéria, 30.ª do ranking mundial, é a quarta seleção com mais títulos na CAN, com três (1980, 1994 e 2013), atrás do Egito (sete), Camarões (cinco) e Gana (quatro).

Edmilson Viegas surpreendeu quando, aos 21 minutos, colocou São Tomé e Príncipe (183.º FIFA) na liderança, contudo, a Guiné-Bissau (115.ª FIFA) não se atemorizou e empatou ainda antes do intervalo, com Alfa Semedo, do Vitória de Guimarães, a 'faturar', aos 40 minutos.

Na etapa complementar, intensificou-se a pressão dos anfitriões, que tiveram ainda Sori Mané (Moreirense) na equipa titular, e Zinho Gano sossegou os adeptos ao 'bisar', aos 51 e 58 minutos, confirmando a reviravolta para mais tranquilos 3-1.

PUB

A goleada foi consumada já na parte final, com tento, aos 81, de Zidane Banjaqui, do Casa Pia, seguido de outro de Jorginho, aos 86.