Nigeriano Zaidu do Santa Clara a caminho do F. C. Porto

O F. C. Porto já terá chegado a acordo com nigeriano Zaidu Sanusi, de 23 anos, e com o Santa Clara para a contratação do defesa esquerdo até 2025. O negócio está a ser dado como concluído pelo site Own Goal Nigeria, segundo o qual o anúncio será feito no final da temporada.

Zaidu foi contratado pelo Santa Clara esta temporada, ao Mirandela, e tornou-se numa das figuras da equipa açoriana. O treinador João Henriques lançou-o em 23 partidas na Liga, prova em que marcou um golo, o segundo no histórico triunfo dos insulares sobre o Benfica, na Luz.

O defesa esquerdo, que pode ser também atuar como central, passou a ser representado por Jorge Mendes, e surge como alternativa a Alex Telles, um dos jogadores mais cobiçados dos dragões e que vai entrar no último ano de contrato.

"Zaidu já chegou a acordo com o F. C. Porto. Todos os detalhes do negócio estão concluídos, incluindo a verba a pagar ao Santa Clara. A transferência será oficializada no final da época", afirmou uma fonte próxima do jogador ao site Own Goal Nigeria.

Ao todo, Zaidu fez 26 jogos pelo Santa Clara na época de 2019/20 - 23 na Liga, 1 na Taça de Portugal e 2 na Taça da Liga -, somando um total de 2029 minutos de utilização e um golo marcado.