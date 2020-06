Nike lança nova bola com tecnologia revolucionária

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:34 Facebook

A Nike anunciou o lançamento de uma nova bola, a Nike Flight, com uma tecnologia que promete ser revolucionária no mundo do futebol.

A tecnologia AerowSculpt permite que o ar se movimente em torno da bola, ao invés de se agarrar à superfície. Desta forma, a trajetória da bola sofrerá menos alterações e será mais previsível e consistente.

O objetivo passa por reduzir a instabilidade na bola depois de ser rematada. A Nike explica que todas as bolas têm um movimento imprevisível quando estão no ar devido à sua aerodinâmica. Acrescenta que quando uma bola é completamente lisa, é agarrada pelo ar e é isso que causa as mudanças de direção.

"Tudo o que é feito no laboratório é ciência. Aqui, somos capazes de detetar pequenas diferenças que podem não ser percetíveis aos jogadores, mas quando são ampliadas 68 vezes, o resultado é uma melhoria significativa na performance", referiu Kieran Ronan, Diretor para o Equipamento Global da Nike.

Depois de oito anos de investigação, a Nike alega que a AerowSculpt vai melhorar o voo da bola em 30%.

Depois do insucesso da Jabulani no Campeonato do Mundo em 2010, criticada pelos jogadores por ser demasiado leve era difícil de controlar e imprevisível no ar, a Nike pretende ter uma nova tecnologia que possa ser, de facto, revolucionária no futebol.