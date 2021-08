Nils Politt conquista Volta à Alemanha. João Almeida no top-20

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

O norueguês Alexander Kristoff (UAE Emirates) venceu, este domingo, a quarta e última etapa da Volta à Alemanha em bicicleta, subindo ao terceiro lugar final, a quatro segundos do vencedor, o alemão Nils Politt (BORA-hansgrohe).

Kristoff, de 34 anos, impôs-se ao 'sprint' na chegada a Nuremberga, depois de 156,3 quilómetros iniciados em Erlangen, e bateu o alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), segundo, e o italiano Luca Mozzato (B&B Hotels/KTM), terceiro.

Ackermann teria vencido a prova, à frente do companheiro de equipa, se tivesse ganho a etapa, mas teve de se contentar com um duplo segundo posto.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que tentou escapar-se do pelotão durante a última tirada, terminou no 22.º lugar a etapa e acabou no 18.º posto, enquanto Rui Costa (UAE Emirates) concluiu em 23.º a Volta à Alemanha.