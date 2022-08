Nilton Varela e Luís Mota chegam para reforçar equipa B

O F. C. Porto contratou o lateral esquerdo, Nilton Varela, para evoluir na equipa B. O jogador, de 21 anos, assina contrato por duas temporadas. Luís Mota também reforça os dragões vindo da B SAD.

Uma particularidade desta contratação é o facto de Nilton se preparar para partilhar balneário com o tio, Silvestre Varela, que é o capitão do conjunto secundários dos dragões.

O defesa, que dividiu a formação entre Sporting e B SAD, já tem alguma experiência como sénior, na Liga, e vai utilizar o dorsal número 85, que recentemente pertenceu a Francisco Conceição.

Nas primeiras palavras como jogador do F. C. Porto, Varela mostrou-se feliz com a mudança. "Desde criança que tinha o sonho de representar o meu clube do coração. A partir de agora é trabalhar para conquistar muitas coisas porque acredito que vou ser muito feliz aqui", disse o lateral.

Além de Varela, os azuis e brancos também contrataram Luís Mota ao emblema lisboeta.

O avançado, de 18 anos, que já foi utilizado na Liga 2 pela B SAD, também será opção para António Folha, envergando a camisola número 89.

Apesar da tenra idade, Mota já promete ambição e só pensa em vencer. "Prometo dar o meu melhor sempre em prol do clube e espero que estejamos juntos no final do ano a celebrar", disse.