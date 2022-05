Ninguém sorriu com o empate no reino da pantera

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:21 Facebook

Axadrezados e vitorianos repetem resultado da primeira volta, num jogo com ambiente de clássico. Estádio do Bessa com a melhor casa da época

Na antevisão à partida, os treinadores referiram-se ao duelo entre Boavista e V. Guimarães como um "clássico" e o ambiente que se viveu no Bessa foi de encontro às palavras. Axadrezados e vitorianos empataram com golos de Estupiñan e Ntep, mas o maior espectáculo assistiu-se nas bancadas, com a presença de 12.714 adeptos.

Com o empate, o V. Guimarães fica a aguardar por uma derrota do Gil Vicente para perceber se tem uma "final" agendada com os gilistas na última jornada, na luta pelo quinto lugar.