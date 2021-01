Nuno A. Amaral Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Empresário do extremo diz ao JN que jogar no Dragão é o grande sonho. Próximas semanas serão decisivas.

O interesse dos portistas em contratar Pepê ao Grémio é diretamente proporcional à vontade que o extremo brasileiro tem de jogar no Dragão. Em declarações ao JN, o empresário do jogador, Adriano Spadotto, foi taxativo, ao afirmar que "ninguém tira o F. C. Porto da cabeça de Pepê".

Ao início da manhã de ontem, Spadotto foi citado pelo portal "LaRoma24", gerido por adeptos do clube italiano, a dizer que "o F. C. Porto é uma grande possibilidade" para o atacante brasileiro e que a contratação já tinha preço estabelecido: "20 milhões de euros". Ao nosso jornal, o agente garantiu que só a primeira parte da citação era verdadeira.