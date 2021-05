Nizzolo mais rápido na chegada a Verona na 13.ª etapa

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

O italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) sprintou esta sexta-feira para a vitória na 13.ª etapa da Volta a Itália, na qual o colombiano Egan Bernal (INEOS) segurou a liderança da classificação geral.

Nizzolo, campeão europeu e italiano de fundo, cumpriu os 198 quilómetros entre Ravenna e Verona em 4.42.19 horas, batendo sobre a meta o compatriota Edoardo Affini (Jumbo-Visma), segundo colocado, e o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), terceiro.

Os primeiros lugares da geral não sofreram alterações de maior, com Bernal a prosseguir na frente, com 45 segundos de vantagem sobre o russo Aleksandr Vlasov (Astana), segundo, e do italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), terceiro, a 1.12 minutos.

O trio de portugueses em prova chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, com João Almeida (Deceuninck-QuickStep) no 47.º lugar, mantendo o 16.º da geral, a 7.04 minutos de Bernal.

No 19.º posto está Ruben Guerreiro (Education First-Nippo), a 7.49, depois de hoje ser 86.º, enquanto Nelson Oliveira, o melhor da Movistar na geral, foi 79.º e segue no 27.º lugar, a mais de 28 minutos do camisola rosa.

No sábado, a 14.ª etapa liga Cittadella ao Monte Zoncolan, uma das principais dificuldades da 104.ª edição, ao longo de 205 quilómetros, em novo teste à liderança de Bernal e às pernas dos adversários.