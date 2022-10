Nkunku já terá acordo para reforçar o Chelsea na próxima temporada

JN Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com o sítio "The Athletic", Christopher Nkunku, avançado internacional francês que é companheiro de equipa de André Silva no Leipzig, já terá acordo com o Chelsea para reforçar os londrinos na próxima temporada.

No último verão, Nkunku, de 24 anos, foi associado a vários clubes, entre os quais o Real Madrid e o Bayern de Munique, mas acabou por renovar com o Leipzig até 2026.

Depois de ter gastado mais de 260 milhões de euros no último mercado de transferências, o Chelsea prepara-se para fechar mais um negócio milionário, uma vez que se aponta aos 60 milhões de euros para que a mudança do avançado para Londres se efetive.

PUB

Em 2021/2022, Nkunku causou furor ao somar 35 golos e 16 assistências em 52 jogos pelo Leipzig, tendo mesmo sido eleito o jogador do ano da última Bundesliga. Esta temporada, já leva 8 golos e 1 assistência em 12 partidas.

Christopher Nkunku é, também, um dos 30 nomeados pela revista "France Football" para o prémio de Bola de Ouro, referente à época passada. Os portugueses Rafael Leão (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Manchester United) e João Cancelo (Manchester City) também estão nomeados.