No aproveitar esteve o ganho vizelense

Equipa minhota conquista vitória importante na luta pela fuga aos lugares perigosos da tabela.

Kiko Bondoso não esquecerá este jogo: feliz no remate aos 16 minutos (Dani Figueira defende para o poste com a bola a entrar timidamente na baliza) e oportuno aos 62, ao intercetar uma bola de Rosier (péssima opção de passe do estorilista) e a selar uma preciosa vitória do Vizela.

Mas não será só Kiko a não se esquecer. O Estoril também não. Seja pelo excelente desenho coletivo do golo de Leonardo Ruiz (digno de Liga dos Campeões), após desvio de André Franco, seja pelo jogo sem ideias e apático que os estorilistas realizaram na Amoreira, algo que não é muito usual.