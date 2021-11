No Brasil criticam Abel Ferreira: "Que gajo enjoado"

JN Hoje às 19:25 Facebook

O treinador português do Palmeiras é visado pelo azedume nas conferências de imprensa e pelas críticas ao futebol brasileiro. "É rabugento e chato".

Cicinho é um ex-internacional brasileiro, que passou pelo Real Madrid, e que agora se consolidou como um dos maiores críticos de Abel Ferreira. Não é, contudo, o trabalho do treinador português no campo que está em causa, mas sim as declarações à imprensa, a última das quais a criticar a cultura desportiva no Brasil.

Ao programa "Arena SBT", Cicinho disparou. "Ele é pago e foi contratado para levar o Palmeiras às vitórias. Está a cumprir esse papel, mas tem de esquecer um pouco a imprensa. Na verdade, Abel deveria mudar o nome para Gargamel... Que gajo enjoado", atirou o ex-jogador.

Também Emerson Sheik, no mesmo programa, não teve papas na língua para criticar o treinador do Palmeiras, que daqui a alguns dias vai disputar a segunda final da Taça dos Libertadores.

"Ninguém aguenta mais o Abel. Ele perde e fala mal, depois vem com conversa fiada. Ele tem de colocar a equipa a jogar, ganhar campeonatos e ficar quietinho. Sempre que acontece algo de errado, ele cria este tipo de situações. O Abel é rabugento, chato e até os seus jogadores estão chateados porque diz muita 'besteira'", atirou o ex-avançado.