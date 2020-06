No Brasil, garantem que Jorge Jesus renovou com o Flamengo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:00 Facebook

O treinador português e o clube brasileiro terão chegado esta terça-feira a acordo para prolongarem a ligação por ais uma época.

Segundo o site brasileiro "globoesporte", Jorge Jesus terá renovado com o "mengão" por mais uma época, até junho de 2021, e vai receber cerca de 3,9 milhões de euros no clube carioca, isto sem contar com os prémios.

O acordo inclui ainda cláusulas de saída do treinador português, caso haja propostas de determinados clubes europeus que não foram revelados.

Depois de uma experiência no Al Hilal, na Arábia Saudita, Jorge Jesus assinou pelo Flamengo em 2019 e teve uma época de sonho nos rubro-negros. Além de ter conquistado o Brasileirão, dez anos após título anterior do Flamengo, venceu ainda a Taça dos Libertadores frente ao River Plate, acabando com um jejum de 38 anos.

Foi ainda finalista do Mundial de Clubes, perdendo contra o Liverpool por 1-0 no prolongamento e venceu a Recopa Sulamericana.