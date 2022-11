No Catar o futebol dura 104 minutos

Miguel Pataco Hoje às 13:59 Facebook

A FIFA deu instruções claras aos árbitros para compensarem o tempo perdido nos jogos do Mundial. Conclusão: todas as partidas da primeira jornada tiveram descontos longos.

A maior competição de seleções do planeta costuma ser palco de várias inovações e o Mundial 2022 não é exceção. Além do novíssimo sistema automático de deteção dos foras de jogo - que tem tido saldo positivo, apesar de algumas dúvidas, como no golo anulado à Argentina frente à Arábia Saudita -, a grande novidade tem tido dedo humano. A FIFA quer aumentar o tempo útil de jogo e, para isso, deu instruções claríssimas aos árbitros, que, agora, devem compensar com maior rigor as perdas de tempo. Cumprida a primeira jornada da fase de grupos, a diferença é clara: todos os 16 jogos disputados até agora, no Catar, tiveram em média 104 minutos.