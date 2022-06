No F. C. Porto "joga-se para se ser campeão", sublinha Pinto da Costa

JN Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Plantel do andebol entregou ao museu do clube o troféu de campeão nacional, um dia depois da final da Taça de Portugal perdida para o Sporting. "Ver alguns jogadores em dificuldade, como o Rui Silva e o Victor ​​​​​​​Iturriza, a quererem voltar para dentro do campo mostra bem o que é o espírito de Dragão", valorizou o presidente do clube, Pinto da Costa.

O dirigente lembrou que "neste clube joga-se para se ser campeão, o objetivo número um em cada modalidade", felicitando o plantel azul e branco pela conquista do campeonato nacional de andebol pelo terceiro ano consecutivo.

"Sempre que o conseguimos, é para mim uma grande alegria e uma época extremamente positiva. Se pudermos ganhar mais alguma coisa, como foi a Supertaça, muito bem, mas o fundamental é o título nacional", precisou Pinto da Costa, que recebeu das mãos de Daymaro Salina o troféu de campeão nacional de andebol.

A cerimónia aconteceu um dia depois da final da Taça de Portugal perdida para o Sporting (36-35), em Matosinhos.

"Ontem, ver alguns jogadores em dificuldade, como o Rui Silva e o Victor Iturriza, a quererem voltar para dentro do campo mostra bem o que é o espírito de Dragão. É fundamental mantermos isso para que, para o ano, estejamos aqui novamente a fazer esta entrega da taça de campeão nacional, que será sempre a prioridade do F. C. Porto em todas as modalidades", vincou o presidente portista.