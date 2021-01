"No futebol português é tudo uma farsa", diz presidente do Braga

João Faria e Norberto A. Lopes Hoje às 13:45 Facebook

António Salvador, presidente do Braga, critica falta de apoio do Governo aos clubes durante a pandemia.

A poucos dias de o Sporting de Braga completar o primeiro centenário, António Salvador, que preside ao clube minhoto há 18 anos, mostra, em entrevista ao JN, regozijo pelo trabalho realizado e confiança no futuro, mas não deixa de ser crítico com a forma como o Governo tem lidado com a pandemia em relação ao futebol.

O Braga faz 100 anos na terça-feira. Qual seria a melhor prenda?

É uma história rica, com incidência na última década, onde tem ganhado alguns títulos. Estamos orgulhosos. Foram precisos todos estes anos para alcançar o que conseguimos, mas acredito que ainda temos muito a ganhar. Há esperança que a próxima década seja também de grandes conquistas.