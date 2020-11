JN Ontem às 23:22 Facebook

Este sábado e domingo, a partir das 13 horas e até às 5 da manhã, é imposto recolher obrigatório em 191 concelhos do país. Ainda assim, diversos elementos da claque não legalizada do Benfica, "No Name Boys", saíram às ruas de Paredes para dar uma força extra aos encarnados, antes do jogo da Taça de Portugal.

Munidos de tochas e com algumas tarjas, os referidos adeptos acercaram-se do autocarro do Benfica e nem a presença das forças policiais os demoveu da ação de apoio à equipa.

Veja as imagens: