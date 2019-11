"Noitada" de Uribe garante triunfo da Colômbia de Carlos Queiroz

Nuno Barbosa Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Matheus Uribe, médio do F. C. Porto, garantiu o triunfo da seleção cafetera, treinada por Carlos Queiroz, sobre o Equador, por 1-0, numa partida de caráter particular, disputada na madrugada portuguesa desta quarta-feira.

Em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, o jogador colombiano, que foi afastado do último encontro dos azuis e brancos, frente ao Boavista, por motivos disciplinares, marcou o único golo do jogo, perto do intervalo.

Outro dragão que avançou no onze de Carlos Queiroz foi Luis Díaz, que, tal como Uribe, também infringiu o regulamento interno do F. C. Porto e, como castigo, ficou igualmente de fora do dérbi da Invicta, que os dragões venceram por 1-0.

Recorde-se que, entretanto, Uribe pediu desculpa pelo sucedido e até recebeu o apoio do ex-dragão, Juan Fernando Quintero. A provar que o jogador não se vai deixar afetar pelo sucedido, está precisamente esta boa exibição feita ao serviço da Colômbia e que foi coroada com o golo do triunfo.

Do lado do Equador, nota para Gonzalo Plata, do Sporting, que entrou ao intervalo.