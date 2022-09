Noite de gala nas "Quinas de Ouro"

André Bucho e Luís Antunes Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Capitão da seleção homenageado com o troféu de máximo goleador da seleção nacional. Ronaldo aponta ao Mundial do Catar e ao próximo Europeu, em 2024, na Alemanha.

Com o Mundial de 2022 à porta, Cristiano Ronaldo lançou a bomba: quer continuar na seleção, pelo menos, até ao campeonato da Europa de 2024 - ou seja, até aos 39 anos. A garantia chegou esta noite, nas "Quinas de Ouro", cerimónia organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Foi um caminho longo, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não terminou. Ainda vão ter de levar mais um bocadinho de carga do Cris. Sinto-me motivado, a minha ambição está lá em cima. Estou na seleção com muitos jogadores jovens e quero fazer parte deste Mundial e do Europeu de 2024 também, assumo já", afirmou, categoricamente, o capitão da seleção, depois de receber o prémio por se ter tornado o jogador com mais golos (117) da história das seleções nacionais.

PUB

"É um orgulho receber um prémio desta dimensão e ser o melhor marcador de sempre de seleções. Nunca pensei que fosse alcançado. Quero agradecer a todos os que foram importantes na minha carreira. Fico contente. Já tinha saudades de receber um prémio. Confesso", disse CR7.

Foi uma noite também marcada pelas memórias, com Fernando Santos, selecionador nacional, e Fernando Gomes, presidente da FPF, que partilharam um abraço em palco, a recordarem as conquistas do Europeu de 2016 e da Liga das Nações de 2019.

"Estes momentos marcaram claramente um espaço em que tivemos a oportunidade de ver o amor e dedicação dos portugueses à seleção", disse o líder da FPF.

"A principal memória que tenho é isso, a alegria do povo português. Essa alegria na diáspora, quer lá, em França, quer aqui. A chegada a Portugal é algo que nunca me sairá da memória", recordou Fernando Santos.

A cerimónia ficou ainda marcada pela entrega de vários prémios, entre eles aos campeões nacionais das diferentes modalidades. Vítor Baia recebeu o prémio em nome do F.C. Porto. "Foi um ano a todos os níveis notável, um trabalho em equipa de excelência. Temos o nosso ADN e a nossa cultura desportiva e, no próximo ano, espero, pelo menos, repetir os êxitos da época passada", atirou o vice-presidente dos dragões.

PRÉMIOS

Goleador das seleções

Cristiano Ronaldo

Mundial universitário

Seleção futsal feminina

Melhores jogadores futsal

Zicky, Ricardinho e Ana Azevedo

Campeões da Liga Europeia

Futebol praia masculino

Campeões europeus eFootball

Seleção nacional

Campeões europeus

Benfica sub-19

Campeões nacionais

Torrense (Liga 3)

Rio Ave (Liga 2)

Benfica (Liga feminina)

F.C. Porto (Liga)

Benfica (Futsal feminino)

Sporting (Futsal masculino)

Pastéis (Futebol praia feminino)

Braga (Futebol praia masculino)

Treinadores

Abel Ferreira, Leonardo Jardim e José Mourinho

Campeão Europeu e Mundial

Seleção futsal masculino

Futebol feminino

Kika Nazareth (Benfica)