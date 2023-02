Noite de pesadelo torna o caminho muito sinuoso para o Braga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Maior derrota europeia em casa deixa o Braga com uma tarefa quase impossível em Itália. Tormena foi expulso e complicou o jogo dos minhotos. Al Musrati saiu lesionado e preocupa.

Noite de pesadelo para os arsenalistas. O Braga foi goleado pela Fiorentina na pedreira, por 4-0, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, e tem uma tarefa quase impossível no jogo da próxima semana, em Itália. Jovic, que em Portugal quase passou despercebido no Benfica, encheu o campo e marcou dois golos, assim como Arthur Cabral, num encontro em que o Braga foi incapaz de impor o seu futebol atacante e revelou muitas fragilidades defensivas. Acabou por somar o pior resultado europeu em casa, após os desaires com Shakhtar Donetsk e o Tottenham, ambos por 3-0.

Os guerreiros sentiram dificuldades desde o início, ao não encontrarem espaço perante a pressão contrária e foram caindo aos pés da Fiorentina, que atravessa um mau momento no campeonato mas fez-se valer da inspiração individual para criar muitos problemas aos minhotos que jogaram grande parte da segunda parte com menos um jogador, após a expulsão de Tormena. Aos 54 minutos, o brasileiro foi imprudente a equipa acabou por pagar a fatura da pior maneira.