Nome do F. C. Porto gravado no troféu da Liga

JN Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou esta segunda-feira à noite uma imagem da gravação do nome do F. C. Porto no troféu alusivo à conquista do título nacional 2019/20, que foi entregue aos dragões após a goleada ao Moreirense, por 6-1, no estádio do Dragão, em jogo da 33.ª jornada.

Os dragões receberam esta noite o troféu de campeão nacional de futebol desta longuíssima época desportiva, já com o nome do clube inscrito entre os vencedores da competição.

Ao intervalo da partida, Pedro Proença, presidente da LPFP, entregou a Pinto da Costa uma réplica em miniatura da taça original.