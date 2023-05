Nomeações para o Benfica-Santa Clara geram desconforto no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 22:48 Facebook

Portistas desagradados com o facto de o árbitro e o VAR do jogo das águias com os açorianos (Rui Costa e Tiago Martins) serem os mesmos da polémica partida entre os dragões e o Gil Vicente.

A contagem decrescente para a decisão do título nacional já começou e, no Dragão, há desconforto com as nomeações de Rui Costa e Tiago Martins, este no VAR, para a equipa de arbitragem que vai dirigir a partida de sábado entre o Benfica e o Santa Clara, no Estádio da Luz.

"O jogo do título vai ser arbitrado pela mesma dupla que dirigiu o F. C. Porto-Gil Vicente, que terá decidido o campeonato", escreveu o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, na rede social Twitter, pouco depois de terem sido conhecidas as escolhas do Conselho de Arbitragem para a última jornada da Liga. Para F. C. Porto-Vitória de Guimarães, o juiz nomeado foi Artur Soares Dias, com Fábio Melo na função de VAR.