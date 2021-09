Norberto Mourão de bronze

JN/Agências Hoje às 19:09 Facebook

O canoísta Norberto Mourão conquistou a primeira medalha para Portugal nos mundiais, com o bronze em VL2, assegurando ainda mais três finais, num total de sete na Dinamarca.

Norberto Mourão, que era vice-campeão do Mundo e que esta época foi campeão da Europa e medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos, discutiu a liderança até aos 150 metros, contudo cedeu na parte final.

Na lateral pista dois, afastado do centro onde melhor se controla a prova, o português terminou o seu desempenho com 56,54 segundos, a 2,60 segundos do brasileiro Fernando Paulo, que bateu o espanhol Higinio Rivero por 2,28.

Para o canoísta este feito teve um sabor especial. "É uma alegria imensa. Sabia que ia ser muito difícil. Não estava preparado para esta prova, pois tive de descansar após Tóquio e isso notou-se na parte final", assumiu o atual campeão da Europa.

pesar do contentamento pela vitória Mourão admite que não foi nada fácil conquistar o bronze. "Estávamos todos muito iguais. Foi um estoiro brutal. Acabei mesmo no limite. Fantástica esta medalha. Fui pódio em todas as provas internacionais este ano, o sonho de qualquer atleta", regozijou-se.