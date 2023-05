Noronha Lopes confiante que Benfica vai conquistar título em Alvalade

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

O antigo candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes mostrou-se, esta quinta-feira, muito confiante numa vitória no dérbi com o Sporting, no Estádio José Alvalade, e na consequente conquista da Liga portuguesa de futebol.

"A equipa deu uma grande resposta no fim de semana passado. Todos os benfiquistas estão confiantes que o Benfica vai encarar este jogo como uma final e que vai ganhar em Alvalade. Se for um Benfica à Benfica, estou muito convencido de que vamos ser campeões", frisou à imprensa, à margem da conferência 2Build, realizada em Cascais.

O empresário "estava à espera de um Benfica que quer ser campeão e que joga para ser campeão", reforçando a convicção nos festejos do 38.º título de campeão nacional na 33.ª e penúltima jornada e apelando à união e apoio de todos em torno do clube.

"Nós estamos habituados à pressão de ter de ganhar sempre. Jogadores, treinadores e dirigentes também estão. Isto faz parte de ser do Benfica, que é querer ganhar sempre e ter de jogar para ganhar. Tenho a certeza de que a equipa dará uma boa resposta, no seguimento da resposta que já deu em Portimão", afirmou ainda João Noronha Lopes.

Sobre as buscas efetuadas pela Autoridade Tributária a Benfica, FC Porto e Sporting, o empresário não quis tecer quaisquer comentários, tal como rejeitou fazer uma análise ao trabalho desenvolvido por Rui Costa, presidente do clube, na presente temporada.

A conferência 2Build, que liga o mundo empresarial ao do desporto, foi organizada pela Smash, numa unidade hoteleira no concelho de Cascais, num evento que contou com 118 oradores anunciados, distribuídos por três palcos, para além de 400 convidados.