Noronha Lopes diz que recontagem de votos é "autêntica farsa"

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

João Noronha Lopes, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, definiu esta quarta-feira de "simulacro pensado" para "servir os interesses circunstanciais da atual direção" a recontagem dos votos, anunciada na terça-feira.

"Este exercício não é mais do que um simulacro pensado, uma vez mais, para servir os interesses circunstanciais da atual direção e não os dos benfiquistas. A crise em que o clube se encontra mergulhado hoje é mais profunda do que nunca e o seu responsável é Luís Filipe Vieira, um suposto líder que se esconde dos sócios e manobra nos bastidores", refere Noronha Lopes, em comunicado.

O candidato às eleições de outubro passado lembra que pediu "várias vezes que o voto físico fosse contado, incluindo no próprio dia da votação - quando a contagem seria realizada duma forma transparente, à vista de todos e num momento em que fazia sentido" e acrescenta que esse pedido lhe foi negado, numa "violação de compromissos antes assumidos perante as listas concorrentes".

Noronha Lopes considerou que "os benfiquistas estão fartos das jogadas e das mentiras desta direção", e deixou uma garantia: "Não contem comigo para caucionar esta autêntica farsa".

O gestor referiu que a disponibilidade de direção para contar, pela primeira vez, os votos físicos do ato eleitoral de 28 de outubro passado "é um triste espetáculo", e lembrou que aceitou o resultado eleitoral "para proteger os interesses do Benfica, evitando uma convulsão interna com consequências inimagináveis".

Na terça-feira, a direção do Benfica anunciou, em comunicado, ter aceitado o pedido da Mesa da Assembleia Geral para ser feita uma recontagem dos votos das últimas eleições.

A direção do clube da Luz refere que "estatutariamente" o processo eleitoral está "encerrado", mas informa que na reunião de terça-feira, foi deliberado "avançar, de imediato, para a contratação de entidades externas e independentes que procedam à contagem dos votos físicos, à reconfirmação da fiabilidade dos processos de transporte e armazenamento das urnas, bem como ao escrutínio detalhado da eficácia dos sistemas informáticos utilizados nas eleições de há oito meses."

PUB

Nas últimas eleições, Noronha Lopes, de 54 anos, obteve 34,71% dos votos, atrás de Luís Filipe Vieira, reconduzido para um sexto mandato, com 62,59%, enquanto Rui Gomes da Silva teve 1,64%, naquele que foi o sufrágio com mais eleitores na história do clube (38102 votantes).