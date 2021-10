Noronha Lopes espera que clube saia fortalecido

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes espera que o clube saia "ainda mais forte" das eleições deste sábado para os órgãos sociais, que opõem o ex-futebolista Rui Costa ao empresário Francisco Benitez.

"Estou satisfeito que as eleições estejam a decorrer com normalidade. Acho que é uma prova de vitalidade do clube e espero que o Sport Lisboa e Benfica saia destas eleições ainda mais forte. É isso que os donos do clube, os sócios, pretendem, e eu, enquanto sócio, tendo exatamente da mesma forma", afirmou aos jornalistas, depois de votar.

À saída do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, um dos 25 pontos de votação para as eleições, João Noronha Lopes apenas fez uma curta declaração, sem responder a mais questões, reforçando que "é um dia importante" para o conjunto 'encarnado'.

João Noronha Lopes foi candidato nas eleições de 2020, tendo conseguido 34,71% dos votos, contra 62,59% de Luís Filipe Vieira, sendo o maior 'rosto' da oposição ao ex-presidente, que também marcou presença no recinto para exercer o direito de voto.

O candidato da Lista B, Francisco Benitez, constava da lista de João Noronha Lopes no ano passado, para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, depois de ter desistido da corrida eleitoral, para manifestar o apoio ao antigo candidato ao conjunto da Luz.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via 'online'.