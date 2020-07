Noronha Lopes: "Não percebo como Jesus pode ser treinador de Vieira"

Luís Antunes Hoje às 18:09 Facebook

Gestor assumiu candidatura à presidência do Benfica e explicou os motivos de estar a dar um passo em frente: "Precisamos mais do que nunca de ambição, credibilidade e transparência".

João Noronha Lopes formalizou esta quinta-feira a candidatura à presidência do Benfica e aproveitou para fazer algumas críticas a Luís Filipe Vieira.

"Precisamos mais do que nunca de ambição, credibilidade e transparência", atirou o gestor, de 54 anos, não esquecendo que o futuro treinador do Benfica trocou o clube da Luz pelo rival Sporting há cinco anos: "Jorge Jesus deve uma explicação aos sócios". No entanto, esclareceu: "Jorge Jesus é um bom treinador, é o meu treinador, só não percebo como é que pode ser o treinador de Vieira".

O candidato às eleições do Benfica, que se realizam em outubro, já foi vice-presidente do clube no tempo de Manuel Vilarinho, o presidente que antecedeu a Luís Filipe Vieira na liderança dos encarnados.