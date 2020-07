Norte-americano Shakir Smith assina pelo Sporting

Hoje às 17:21 Facebook

O base norte-americano Shakir Smith é o segundo reforço da equipa de basquetebol do Sporting para a época de 2020/21, informou esta quinta-feira o clube, um dia depois de anunciar a chegada de Jalen Henry.

Smith, de 27 anos, ingressa nos leões depois de ter jogado na última época nos búlgaros do Academic Bultex, numa carreira que teve início no basquetebol universitário dos Estados Unidos, e com passagens pela Macedónia e Suécia.

"Estou muito feliz por estar aqui. Vou tentar trazer energia ao jogo, aumentar a intensidade e ser um líder dentro e fora de campo. Quero estabelecer o meu lugar aqui, triunfar e aprender português", disse o jogador, citado pelo Sporting.

O Sporting prepara a segunda temporada no basquetebol, modalidade a que regressou em 2019/20, mas com a mesma a ser suspensa devido à covid-19 à 22.ª jornada, com os leões na liderança.