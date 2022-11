Noruegês Ola Solbakken reforça Roma de José Mourinho até 2027

JN/Agências Hoje às 15:08 Facebook

O futebolista norueguês Ola Solbakken (ex-Bodo/Glimt) vai reforçar a Roma, do treinador português José Mourinho, assinando com os italianos até 30 de junho de 2027, anunciou, esta quarta-feira, o clube na Internet.

"Venho aqui para aprender e melhorar, mas também quero mostrar do que sou capaz. Os adeptos da Roma são dos melhores que já conheci e mal posso esperar para jogar do lado deles", disse Solbakken, que se junta à nova equipa em janeiro de 2023.

Solbakken, de 24 anos, reconheceu que "queria muito ser jogador da Roma" e que a proposta do clube italiano foi "a que mais se destacou", quer por acreditar em si quer pelos planos e perspetivas de futuro, com as quais se identifica.

O avançado vai integrar a Roma após a conclusão do seu contrato com o Bodo/Glimt, clube com o qual conquistou por duas vezes o título norueguês e realizou 91 jogos, em todas as competições, marcando 20 golos e realizando 24 assistências.

"A idade, as características e o espaço que ainda tem para melhorar estão alinhados com o que queremos para o nosso projeto: Ola tem grande capacidade técnica e é abençoado com atributos físicos que o tornam um jogador de futebol moderno", considerou o diretor geral da Roma, Tiago Pinto.

O dirigente afirmou ainda que "vários clubes estavam interessados na contratação do jogador", que acabou por optar pela Roma, pelo que "o clube só pode estar muito satisfeito com isso".