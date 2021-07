Norueguesas multadas em 150 euros por não jogarem de biquíni

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:24 Facebook

As atletas de andebol feminino da Noruega foram multadas em 150 euros cada uma por não terem jogado de biquíni, no encontro do Euro 2021 da modalidade, frente à Espanha no passado domingo,

"A Comissão Disciplinar de Andebol de Praia do Euro 2021 abordou um caso de vestuário impróprio. A equipa da Noruega jogou com calções que não estão de acordo com o Regulamento de Uniformes dos Atletas, definidos pela Federação Internacional de Andebol de Praia", comunicou a instituição no site oficial.

A Federação Norueguesa de Andebol foi multada em 1500 euros (150 por jogadora) e informou que vai pagar o valor imposto. Mas referiu que a escolha do vestuário deveria ser "livre dentro de um padrão definido" e que o mais importante era ter "equipamento com que as atletas se sintam mais confortáveis", informou Kare Geir Lio à agência AFP.

As atletas já pretendiam ter jogado com calções no encontro frente à Hungria, mas foram ameaçadas de desqualificação caso o fizessem. A selecionadora francesa Valérie Nicolas abordou a polémica ao referir que as suas jogadoras dizem que "se sentem desconfortáveis, nuas e observadas" ao jogar de biquíni.