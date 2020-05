NOS não renova patrocínio à Liga Portugal

Nuno Barbosa Hoje às 17:51 Facebook

A operadora NOS não vai renovar o acordo de patrocínio à Liga Portugal. O atual vínculo termina em 2020/21 e a entidade presidida por Pedro Proença já reagiu, em comunicado, ao fim da ligação.

"A Direção Executiva da Liga Portugal deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança", refere o comunicado da Liga Portugal.

E acrescenta: "A NOS será o naming sponsor exclusivo mais longo da história da Liga, com um contrato que se iniciou em 2014 e que termina no final da época 2020-21, depois de uma renovação por mais três anos que aconteceu com enorme agrado de ambas as partes, em 2017, durante o primeiro mandato de Pedro Proença como Presidente da Liga".

No referido comunicado, os elogios da Liga à operadora são muitos e o texto termina com uma garantia de paz entre as duas instituições: "É este espírito de cooperação, mas também de valorização, de espetáculo e profissionalismo que nos move nos quase 14 meses de contrato que a Liga Portugal e a NOS têm pela frente. O Futebol Profissional será o grande vencedor de uma parceria que foi somando pontos ao longo dos anos".